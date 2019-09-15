雅加達將陸沉消失　政府豪言雨林建綠色新都

只要一下起豪雨，印尼首都雅加達隨即淹成一片汪洋，部分地區甚至變成「水鄉澤國」。在全球暖化的影響下，這恐怕是低窪地區的命運，加上人民過度抽取地下水，這個沿海城市的生死存亡危機更嚴峻，有研究指當地30年後有三分之一土地會陸沉。國家多災多難，連任成功的總統維多多宣布，將於婆羅州興建新都，捨雅加達而去。新都建成後，人類活動與大自然的平衡，成為長治久安的關鍵。

政經中心急速下沉 是天災是人禍？

雅加達作為印尼首都已有數百年歷史，現時人口約1000萬人，是世界上人口最稠密的地區之一，國家的經濟發展重心集中在這城市所在的爪哇島。然而，近年全球暖化對人類生活影響日益明顯，坐落於沼澤上的雅加達亦面臨同樣命運，不少人都預測這個地方快將陸沉消失。

雅加達屬低窪地區，有13條河流貫穿市內。每逢連場暴雨都會引發洪水氾濫，且情況持續惡化及比以往頻密。早有研究指，雅加達北部在過去10年下沉了2.5米，每年更以1至15厘米的速度下沉，幾乎半個城市都在海平面以下。

有專家相信，沉降速度急速除了是天然缺陷，也少不了人禍。有說法是，印尼政府未能為國民提供足夠食水，乾淨食水成為大部分人的奢侈品，他們在無選擇情況下只好抽取地下水使用。但是，過量抽取地下水只會令地層下陷。加上當局監管不力，任何人都允許擅自開採地下，故加劇沉降問題。

現時港口地區不少建築物已下陷至土地以下，樓宇搖搖欲墜，如今只可使用第二層。有人形容，「雅加達是世界其中一個地面沉降速度最快的城市」，更大膽推測在2050年有三分之一土地被大海吞沒。因此，遷都成為國家近年的重點工程。

選定熱帶雨林中建新都 政府派定心丸宣稱打造智慧綠色城市

自印尼於1945年從荷蘭統治下獨立成國後，政府就一直浮現遷都的念頭。2014年上台的維多多，已大刀闊斧推行各種大計，上月宣布將首都遷往婆羅洲東加里曼丹（East Kalimantan）。他相信遷都有助把經濟活動擴展到爪哇島以外，同時可紓緩雅加達的行政、商業及金融等壓力。

東加里曼丹約18萬公頃，是世界第三大島嶼，境內遍布熱帶雨林，是紅毛猩猩等許多瀕臨絕種稀有動物的棲息地。政府認為，這個「綠色首都」能免受自然災害如地震、海嘯和火山爆發影響，亦擁有全國多元民族的人口結構。維多多揚言會把新都打造成綠色智慧城市，印尼國家發展規劃部亦派定心丸，承諾開發新都不會減少受保護林地，至少50%土地是公共綠地，整合山地與河流等自然環境，又會興建動物園、植物園、休閒公園等設施。

不過，人類開發活動增加，難免造成環境問題，而且新都就像雅加達一樣，城市會不斷擴大，政府能確保不會出現雅加達2.0嗎？人民對新址的反應不一致。有學生相信國家會失去現在擁有的森林；原住民則擔憂會遭到迫遷。遷都這個開國宏願目前已有藍圖，但計劃孰成孰敗仍言之過早，還需看維多多政府的雄心。