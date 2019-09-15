老婦車站行乞歌聲繞樑　搖身一變成Bollywood新星

印度孟加拉邦一名貧窮老婦，早前每日在火車站靠唱歌行乞維生。一名工程師被美妙歌聲吸引，拍下她唱歌的片段放上網，吸引數百萬網民收看。有音樂人看過後，邀請老婦參加歌唱真人騷，令她一炮而紅，生活從此改變。婦人稱一切是上天的恩典，並感激協助過她的人。

59歲的蒙達爾（Ranu Mondal）出身貧窮家庭，自小喜歡唱歌。丈夫去世後，她每日到拉納加特車站，坐在月台上唱歌向途人求打賞買食物。今年7月，26歲工程師查克拉博蒂（Atindra Chakraborty）在車站聽到蒙達爾輕聲哼唱的歌聲，深深被吸引。他上前跟蒙達爾閒聊，並買茶點請她吃，然後在社交網直播她唱歌。

意想不到這段短片竟在網上瘋傳，不少網民被蒙達爾的歌聲感染，身兼歌唱真人騷評判的音樂人雷希漢米亞（Himesh Reshammiya）更邀請她上節目表演。有專門協助有需要人士的非政府組織，同樣認為蒙達爾的才華不應被埋沒，於是到車站尋訪她，免費帶她添置衣服、剪頭髮和化妝，讓她以全新面貌登上表演台。

蒙達爾近日更為一齣即將上映的寶萊塢電影錄製單曲。她表示，自小希望成為歌手，亦相信終有一人可以達成夢想，現在她終能如願，形容一切就如奇迹。