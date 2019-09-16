已接收第2批俄製S-400系統　土國有意購愛國者導彈

土耳其國防部周日（15日）表示，第2批俄羅斯製S-400防空導彈系統已完成接收，預料將在明年4月啟用系統。美方此前曾威脅會就俄土有關交易實施制裁，土耳其外長恰武什奧盧上周六表示，土耳其無論如何將啟用S-400系統，但對購買美製的愛國者防空導彈仍持開放態度。

恰武什奧盧受訪時表示：「他們（美國官員）對我們說『不要啟用它們，我們可以想辦法』，但我們告訴他們『我們買這些系統不是用作擺設』。」土耳其總統埃爾多安前一日則表示，將在本月與美國總統特朗普商討購買愛國者防空導彈一事，認為他與特朗普的個人關係可以克服因S-400系統帶來的危機。

另外，美土聯盟的代表團周日視察了接壤土耳其邊境的敍利亞北部戰略重鎮泰勒艾卜耶德（Tal Abyad）一個軍事委員會，美國扶持的庫爾德武裝組織上月底從該處撤出。美土代表團的聲明表示在實施土敍邊境緩衝區的計劃「進展良好」，已採取數次巡邏以辨認及移除土方感憂慮的設防；又指美土空軍已進行4次聯合飛越行動。