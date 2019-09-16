英媒：澳洲憂影響對華關係　保密網攻國會事件

澳洲國會、執政自由黨、在野工黨於今年大選前夕，在2月遭受大規模網攻，政府當時指攻擊複雜，相信是外國政府所為，但沒有披露黑客身份。英媒周一（16日）指，澳洲情報部門翌月已有調查結論，認為中國政府是幕後黑手，但怕打擊中澳關係所以沒有公開發現。

報道引述5名知情人士報道，英國一度派出專家小組協助調查，而澳洲信號局（ASD）發現黑客隱藏訪問權限及身份，但所用的代碼和技術曾為中國使用，而遭攻擊的政黨是北京間諜活動目標，被查閱文件包括涉及稅收外交政策等政策文件、議員與他人的私人電郵往來，不過獨立議員及其他政黨未受影響。

ASD早於3月已得出結論，相信是中國國家安全部發動網攻，但澳洲政府為怕影響中澳的貿易關係，所以選擇不公開事件，但有與美國及英國分享情報。由於網攻在5月的大選前發生，外界憂慮黑客會藉此干預選舉，但目前無證據顯示有人利用網攻影響選情。

澳洲政府拒絕回應事件，中國外交部則否認參與任何形式的網攻，指除非有有充分實證，否則等於造謠及抹黑他人，強調中國也是網攻受害者，希望澳洲多做有利兩國互信與合作的事。