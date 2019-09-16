將赴盧森堡談判　傳約翰遜拒絕延遲脫歐

英國脫歐前景未明，首相約翰遜周一（16日）將到盧森堡與歐盟委員會主席容克會面，消息指約翰遜將拒絕延遲脫歐的建議，強調必須於下月的歐盟峰會達成協議。在談判前夕，約翰遜指未來數日是談判關鍵，宣稱脫歐協議談判有很大進展，又形容自己是「變形俠醫」，愈瘋狂就會愈強大。

約翰遜與容克將舉行午餐會，英國廣播公司（BBC）引述唐寧街消息指，約翰遜將重申英方欲於下月17至18日的歐盟峰會達成協議，不接受再押後英國脫歐時間，到10月31日英國就會硬脫歐。約翰遜認為再延期會是大錯，會令英國繼續陷於分化，以及再支付龐大開支。

現時距離英國脫歐限期僅餘7周，約翰遜周日（15日）接受《星期日郵報》訪問時，指會尋求繞過國會早前通過的阻止硬脫歐法例，更以漫威漫畫人物變形俠醫打比喻，他說：「變形俠醫不理被綁得有多緊，都經常逃走到，英國就是這個情況，我們10月31日一定可以脫歐。」約翰遜聲稱很有信心可達成協議，透露與歐盟在北愛爾蘭邊界問題有很好對話。

約翰遜周一亦於《每日電訊報》撰文，強調若盧森堡之行有進展，他將於歐盟峰會敲定協議文本，他亦有信心可以成功，並重申英歐代表近日的談判有進展。不過，歐盟似乎沒有約翰遜樂觀，多次重申英國必須交出替代方案。