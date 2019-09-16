3華女奪命公路自駕遊撞旅巴　2死1重傷

澳洲西澳省珀斯旅遊熱點南邦國家公園周日（15日）發生致命車禍，3名中國女遊客駕駛休旅車自駕遊期間，與一輛載有34人的旅遊巴士相撞，其中2名華女死亡，1人重傷。事發路段為交通黑點，去年12月曾發生一宗多車相撞事故，造成2名華客身亡。

事發於印度洋大道（Indian Ocean Drive），該處風景優美、也是參觀一處天然岩層景點的必經之路，因此吸引不少人自駕遊。在當日下午2時許， 事件中的中國女遊客駕駛休旅車由尖峰石林大道（Pinnacle Drive）交叉路口轉入印度洋大道時，與一輛旅巴相撞。

休旅車被撞後四輪朝天，救援人員到場證實司機當場身亡；兩名年約20多歲的乘客被困車內無法動彈。她們被救出後由直升機送院，其中一人傷重不治，另一人情況危急，仍在搶救當中。至於涉事旅巴，有部分乘客受輕傷及受驚，經救護人員即場護理後已無大礙。

警方事後表示，正在調查車禍原因，將盡快通知死者家屬善後並提供協助。涉事路段自2010年啟用後已發生過數十宗嚴重車禍，屬交通黑點。當地政府於2017年着手對道路進行安全審查，並撥出700萬澳元（約3760萬港元）經費進行改善，部分工程去年4月已開始；當局又將涉事路段的限速降低。