煉油廠一度傳出巨響　廠內出現6至8處火頭

沙特阿拉伯東部東部胡賴斯油田及布蓋格煉油廠上周六（14日）疑遭也門叛軍襲擊，導致原油供應不穩。多名目擊者向美國傳媒聲稱，煉油廠遇襲時傳出多聲巨響，廠內火頭處處，部分火勢更超過9米高，並不斷冒出濃煙。也有人報稱事發後現場有無人機盤旋。

美國《華爾街日報》報道，一名埃及籍工人事發當晚凌晨時份在寓所休息，卻被一陣巨響吵醒，衝出去後見到1.6公里外的煉油廠出現6至8個火頭，之後目睹多輛消防車、警車及救護車趕赴現場救援。他表示：「那聲響非常巨大，煉油廠火勢很大同時冒出很多濃煙。」

當地一間薄餅店的菲籍員工加拉哈特指煉油廠起火後，與另外6名室友駕車駛往沙漠避難，他形容眾人都非常驚慌，擔心火勢波及市內其他建築物。一名漢堡包店經理稱聽到巨響時，曾誤以為有賊人試圖闖入店內，但發現煉油廠起火後，立即回家接載家人往安全地方暫避。

不過，居住在煉油廠附近的居民承認，他們現時難以判斷當時到底發生甚麼事，但有兩人宣稱事發後見到一架無人機在煉油廠上空盤旋，其中一人更聽到現場傳出射向無人機的槍聲。這並非布蓋格煉油廠首次遇襲，恐怖組織阿蓋德2006年曾發動自殺式襲擊但失敗告終。