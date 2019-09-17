約翰遜缺席記者會　被譏「難以置信的小器鬼」

英國首相約翰遜周一（16日）前往盧森堡商討脫歐協議，不只與歐盟委員會主席容克的會面無功而還，和盧森堡首相貝特爾會面後更要求將戶外舉行的記者會遷移至室內進行，聲稱反對他的示威者太嘈吵，但被貝特爾一口拒絕，結果自封「變形俠醫」的約翰遜最後「落荒而逃」，除了被繼續舉行「棟篤笑」記者會的貝特爾盡情奚落外，更被英國傳媒起了新綽號，將變形俠醫的「Incredible Hulk」改為「Incredible Sulk」，代表「難以置信的小器鬼」。

貝特爾如期舉行原本有約翰遜一起的記者會，一個人面對兩個講台，他把握機會盡情奚落對方。他說：「我們的人民需要知道6周後他們會怎樣，他們需要清晰、肯定和穩定地知道。你不能為了黨的政治利益脅持他們的未來。所以現在就要看約翰遜了。所有歐盟公民、所有在英國居住的歐盟公民的前途都在他手上。那是他的責任啊！你的人民和我們的人民都將前途交託給你，但沒有時間了，請善用你的時間。」

貝特爾多次重申自己面前只有一份脫歐協議，即前首相文翠珊和歐盟達成但被英國國會否決的協議，揶揄約翰遜「得個講字」。他說：「我們不會同意理念，我們要見到的是白紙黑字的協議，已經沒有時間，請停止說話，用行動證明你想和我們討論一份不同的協議。」

他又強調脫歐是英國自己的問題，不應怪責歐盟，他說：「我跟約翰遜說過，我在報章上看到有人說協議有大進展，然後有人自稱變形俠醫，最後看到(前首相)卡梅倫建議第二次脫歐公投。約翰遜說不會有第二次公投，但我問他這不是一個可以解決現時情況的選項嗎？他只強調他希望有新協議，硬脫歐會是雙輸，但又警告說現在要由西敏寺決定。其實我對約翰遜能否起草一份新協議出來，或者他可以獲得下議院過半數支持，都沒法得到保證。」

至於卡梅倫則繼續爆料，他接受獨立電視公司（ITV）訪問時透露，約翰遜曾向他說，肯定脫歐會「像蟾蜍般被壓碎」，指約翰遜根本不相信脫歐會通過。他說：「約翰遜認為脫歐公投不會通過，但他不想放棄這個站在支持脫歐一方的機會，令他顯得『浪漫和愛國』。就在他向外界解釋為何他會支持脫歐前幾分鐘，他向我發出短信說：『脫歐會像蟾蜍般被壓碎』。」