疑似巴格達迪錄音再現　籲救出被囚女成員

極端組織「伊斯蘭國」旗下網站周一（16日）發布一段聲稱是領袖巴格達迪的30分鐘錄音，當中他表示「不同戰線已開始日常運作」，並呼籲支持者營救被囚禁在伊拉克和敍利亞不同營地的女成員。

如果被確認屬實，這將是巴格達迪自4月以來首次曝光。他對於在錄音中提及的不同戰線並沒有具體說明，只點出馬里和黎凡特等地區。

而隨着伊斯蘭國在伊拉克和敍利亞節節敗退，不少伊斯蘭國女成員被囚禁在這兩國的營地內。在伊斯蘭國肆虐全球期間，數以千計女性從中東國家，甚至歐洲或北非前來加入，她們有不少都折服於伊斯蘭國對回教的野蠻註解，並下嫁武裝分子。部分女成員就算後來被俘，都依然對伊斯蘭國忠心耿耿。巴格達迪就呼籲支持者拯救她們。他說：「最惡劣和最重要的事情，就是那些監獄，（囚禁着）伊斯蘭國的戰士。兄弟姊妹，用盡你們的努力營救他們，將囚禁他們的牆壁摧毀。」他補充說：「如果不能以武力解放他們而需要支付贖金的話，不要猶疑，並攻擊他們的劊子手，例如調查員、法官和任何攻擊者。」

他又表示美國和盟友們在伊拉克和阿富汗都已被打敗，並且被「拉扯」進馬里和尼日爾的戰事中。