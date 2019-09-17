投票率不過半　法律專家傳媒大亨次輪大選決高下

突尼斯周日（15日）舉行總統大選，結果在投票結束後數小時，兩名反建制派候選人已宣稱取得足夠票數進入第二輪選舉。雖然這是2011年阿拉伯之春民主運動後當地第二次大選，但選民反應冷淡，特別是年輕人，最終投票率只有45%，遠低於2014年首次大選時的64%投票率。官方的初步投票結果預計將於周二（17日）公布。

兩名聲稱已進入第二輪選舉的候選人，包括以獨立身份參選的61歲法律系教授和憲政專家賽義德（Kais Saied），以及在選前因涉嫌洗錢遭拘押的媒體大亨卡魯伊（Nabil Karoui）。這次選舉共24人參與角逐，其他重量級候選人還包括代表伊斯蘭復興運動黨參選的穆魯（Abdelfattah Mourou），以及現任總理沙赫德(Youssef Chahed)。沙赫德2016年以40歲之齡，成為突尼斯史上最年輕的總理，但由於經濟發展遲緩以及生活費升高，令他的支持度停滯不前。卡魯伊在選前被捕也被指有政治動機，矛頭直指沙赫德政府。

目前尚未知第二輪投票會在何日舉行，但最遲必須在10月23日完成；當局也可能選在10月6日、與國會大選同步舉行投票。