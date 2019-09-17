東南亞最大3D混凝土打印機　13小時可打造房間

面對建築生產力下降，新加坡建屋發展局上年起與其他機構，合作研發3D混凝土打印技術。當局上周四（12日）宣布，將首次以東南亞最大的3D混凝土打印機，用於部分房屋項目以提高效率，並研究以該技術完成組屋工程的可能性。

該部價值約90萬新元（約513萬港元）的打印機，上月測試時只耗時13小時，就成功打印出一個長3.6米、寬3米、寬2.75米的房間，算上人手設置鋼筋等時間，一間房僅需6日完工。當局將於部分即將落成的組屋項目，首次應用打印機建造景觀設施。

據悉，傳統建屋方法單計製作昂貴的混凝土模具已需2個月，但新技術則不需製模，更可作更多複雜設計，既減低對勞動力依賴，亦為未來建築提供更廣闊可能性。新加坡國家發展部長黃循財承認，技術目前成本較傳統建屋方法高，但有信心未來能全面應用。

除了嶄新的建屋方法，當局正研採用無人機技術檢查建築物外牆，取代費時的人手游繩，目前正探討改進無人機信號易受干擾問題。另外，當局本月下旬擬試用人工智能監測系統，透過自動檢測高風險情況提高工地安全，試驗將於明年第四季結束，冀能擴展應用在其他方面。