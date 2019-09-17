俄土伊三國峰會 　普京：願出售導彈防禦系統予沙特

中東局勢緊張之際，俄羅斯總統普京、土耳其總統埃爾多安及伊朗總統魯哈尼，周一（16日）在土耳其首都安卡拉召開峰會，談及近日的沙特阿拉伯石油設施遇襲事件及敍利亞局勢。普京表示，願意向沙特出售S-300或S-400導彈防禦系統，保護基建。

對於沙特石油設施遇襲，普京向記者稱：「沙特需要作出明智決定，就如伊朗購買S-300，以及埃爾多安先生向俄羅斯購買先進的S-400一樣。該兩款防禦系統可保護沙特各類基建，免受攻擊。」魯哈尼強調也門青年運動的舉措只是保衞自己。他說：「也門在每天都是被轟炸的目標......也門人民被迫反抗，他們只是保護自己。」，

在敍利亞局勢上，埃爾多安指峰會「富有成效」，三國就緊密合作結束敍利亞戰事及領土完整達成共識，三方需承擔更多責任維持敍利亞和平，建立東北「和平走廊」，讓難民重返家園。普京指，俄羅斯隨時準備支援政府軍，打擊各地的恐怖主義，完成任務後所有外國外國軍隊應撤出。魯哈尼指摘美國不是「協助恐怖分子」，就是「不必要地干涉敍利亞」。