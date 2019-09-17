世上唯二存有致命天花病毒　國家實驗室氣體爆炸

俄羅斯國家病毒學及生物技術研究中心（Vector），周一（16日）疑發生氣體爆炸釀成火災，導致一名工人腿部三級燒傷。事發設施在前蘇聯時期曾作生化武器研究，是全球僅兩間儲存天花病毒的實驗室之一，亦存有伊波拉等致命病毒。當局強調沒有害物質釋出，暫未知事故原因，將展開調查。

該所6層高的研究中心位於西伯利亞科利佐沃市，其5樓的衞生檢查室一個氣罐突然發生爆炸，不僅炸碎建築物玻璃，亦導致正在進行維修工程的4樓起火，有工人燒傷需要送院。情況沒多久從普通緊急升級為重大緊急事件，當局派出13輛消防車和38名消防員，到場撲救延燒至近30平方米的火場。

市長克拉斯尼科夫（Nikolai Krasnikov）稱，事發時有大批工人在研究中心內進行維修，但強調爆炸及火災地點沒有存放生物有害物質，不會對公眾構成威脅，又指研究中心並未受到結構性破壞。

現時世上僅有兩間實驗室存有天花病毒，包括涉事研究中心及美國亞特蘭大疾病控制中心，該中心亦是俄羅斯最主要的疾病研究中心之一，以研製伊波拉和肝炎疫苗、研究流行病學和免疫學聞名，中心內儲存了不少致命病毒，包括天花、伊波拉、炭疽、愛滋病毒等。

涉事研究中心處理病毒的流程和基礎設施曾引發各國憂慮，其中伊波拉病毒研究員普列斯尼亞科夫（Antonina Presnyakova）在2004年，意外被放有病毒的針筒刺傷喪命。當時俄方在事故發生後數周，才向世界衞生組織報告，令世衞無法及時提供可挽救人命的建議，關注到安全和保密的問題。