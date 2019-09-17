「東南亞通貝里」為環保發聲　勸服大型超市減塑

瑞典16歲「環保少女」通貝里勇敢為地球發聲，泰國亦有一名12歲少女，自8歲起決心為環保奮戰。她早前效法通貝里到政府大樓前靜坐抗議，今年六月更成功說服曼谷一間大型超市每周減派膠袋一日，其他連鎖便利店及大型商戶本月亦響應，減塑至明年一月。

洛凌（Ralyn Satidtanasarn）憶述幼時到南部度假時，看見海灘布滿垃圾，她試圖與父母清理垃圾，惜徒勞無功，來自海洋的垃圾第二天仍源源不絕。她自此向危害祖國的塑膠垃圾宣戰，髒污街頭不時能見她逃課清垃圾的身影。洛凌認為，當大人無行動時，孩子就該行動，她說：「我是個戰場的孩子，我想保持樂觀，但亦為我們的世界正消失感憤怒。」

洛凌雖受通貝里啟發，惟她不會出席對方發起於周五（20日）在美國紐約聯合國總部舉行的抗議活動，因為她認為其「地盤」在泰國，戰鬥也在東南亞，會留下來繼續為泰國環境污染奮鬥。

泰國為全球第6大海洋污染國，塑膠污染嚴重，人均每年使用3000個即棄膠袋，超過歐盟國家12倍，哺乳類動物誤食塑膠致死的個案頻生。