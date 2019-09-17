工程師開發程式助避收費陷阱　Apps試用到期自動取消

智能手機盛行，幾乎人手一部，惟不少人下載試用版的應用程式（App）後，總以為到期便會自動停用，不慎墮入收費陷阱。英國有工程師為此與一間大型銀行合作開發一款Apps，可在一些暗藏試用期限的Apps到期時自動取消訂閱。

針對試用版App會連繫消費者的信用卡資料，該款App「免費試用期瀏覽」（Free Trial Surfing）提供免費設置一張虛擬信用卡的服務，讓用家註冊試用時不必連接個人銀行戶口或信用卡。如此一來，即使試用App到期，用戶也會因無法扣款而自動取消續訂。開發人布勞德（Joshua Browder）指，該App不能用於任何消費用途；又表示服務現時免費，但不排除未來或會收費。

布勞德在19歲已開發首個機械人律師「DoNotPay」（不要支付）程式，以處理違泊罰款案件，今次再創先河。他笑言消息令不少電商陣腳大亂，試圖查出相關用戶以阻止其註冊。雖然Apps暫時只在蘋果應用商店有售，但6周前在美國推出後，已吸引逾1萬用戶，周一（16日）登陸英國。