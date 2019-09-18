維多多視察雨林大火災區　370植林企業受查182人被捕

在亞馬遜森林大火引發全球關注之際，印尼多個雨林亦爆發大火，有害濃煙危及當地紅毛猩猩生態。印尼總統維多多周二（17日）再歸咎地方政府反應緩慢，並前往重災區廖內省視察，鼓勵當局控制霧霾。當局懷疑有人為開墾植林而點火，至今對370間植林企業展開調查、拘捕185人。

維多多表示，已出動約5600名軍人及52架直升機救火，空投逾2.63億升水及164噸鹽作人工降雨。他稱︰「我們已盡了一切努力，派更多人到場滅火，但在火災發生前做足防火措施才是要點。」他對地方政府在大火蔓延前未能及時反應感遺憾，並促民眾勿再採用「刀耕火種」的開墾土地方式，責令有關部門嚴厲執法。

大火已燒毀全國逾32.9萬公頃土地，廖內省近5萬公頃毀於一旦。印尼國家減災機構周一（16日）表示，全國火災高危熱點近2153個，99%為蓄意縱火造成。印尼2015年亦曾發生災難性森林大火，燒毀260萬公頃土地，煙霧並波及鄰國，有分析指最少損失160億美元（約1252億元港幣）及間接造成10萬人死亡。