美籍抗癌泳手無間狂游54小時　成4連渡英倫海峽首人

美國一名於去年戰勝癌魔的女子，日前連續不停游泳逾54小時，於周二（17日）創下首名連續橫渡英倫海峽4次的世界紀錄。這趟馬拉松游泳原本全長130公里，但受強勁水流影響，女子最終游了210公里，毅力驚人。她上岸後稱，要將這佳績獻給所有像她一樣的癌症幸存者。

來自科羅拉多州的37歲女子托馬斯（Sarah Thomas），周日清晨由一艘補給船伴隨，開始其橫渡英倫海峽之旅。期間補給船每半小時用繩拋下含碳水化合物、電解質和咖啡因的綜合飲料給她保持體力。奮力前進多時後，她終於在周二清晨6時30分，抵達英國南部多佛爾港完成壯舉。

托馬斯上岸後表示，長途泳最難捱是不時有海水湧入口，令口腔、喉嚨和舌頭都很難受，此外，她的臉還被水母叮咬過。托馬斯又指，海水沒想像中冷，但上岸後仍打冷震。

托馬斯並非首次挑戰長途游泳，早在2007年她已完成首個渡海賽，2012年及2016年曾橫渡英倫海峽，2017年8月，更在美國及加拿大邊境的尚普蘭湖游泳168公里，同年她確診患乳癌，並於去年夏季抗癌成功。