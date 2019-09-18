美確認伊朗襲沙特煉油廠　導彈經伊拉克空域避監視

沙特阿拉伯煉油廠上周受攻擊，沙特及美國都把矛頭指向伊朗。美媒周二（17日）披露，美國軍方近日遁多方調查分析，鎖定是伊朗發射的低飛巡航導彈擊中煉油設施，伊朗為避開美軍監測，導彈是經伊拉克領空飛向沙特。美軍已向總統特朗普匯報一系列的軍事選項，包括轟炸及網攻等。沙特國防部周三（18日）將召開記者會，展示伊朗參與襲擊的證據，包括來自伊朗的武器。

《紐約時報》引述美國高級官員指，當局分析受襲設施的衞星圖片及檢測導彈雷達軌迹、以及在遇襲地發現的導彈及無人機殘骸。沙特正分析一枚沒有擊中目標的巡航導彈原始電路板，或可追蹤到導彈的發射點。調查人員亦研究在攻擊前後截聽到的通訊，查看是否牽涉伊朗官員。

知情人士透露，美國已確認攻擊來自伊朗西南部、波斯灣的最北端，涉及逾20架無人機及巡航導彈，向北飛行再循伊拉克空域飛向攻擊目標，而不是直接飛越美國嚴密監視的波斯灣空域，其中一枚導彈飛越科威特，施襲比原先所想的更複雜及精密，美方正與數國合作分析數據。沙特的防空系統為防範也門而向南瞄準數月，因此當時無法攔截北方的襲擊。在襲擊發生前數小時，美軍亦探測到伊朗南部的軍事基地有不尋常活動，或與準備施襲有關。

華府正商討是否及作出何種報復行動，據報防長埃斯珀和參謀長聯席會議主席鄧福德已向特朗普提交軍事選項，包括轟炸導彈發射場和倉庫，或展開秘密網政，令伊朗石油基礎設施癱瘓或中斷，最大的憂慮是須確保反擊是合比例的，而非促使衝突升級。