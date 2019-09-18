台漁船廣大興案判決　菲8名海巡涉殺人最重判14年

台灣漁船「廣大興28號」6年前在菲律賓的巴林坦海峽遭該國的海巡船掃射，造成船員洪石成中彈身亡，引發台菲關係緊張。馬尼拉地方法院周三（18日）就此案宣判，涉事的8名菲律賓海巡人員被裁定殺人罪成，刑期由8年1天到14年8個月1天不等，另需負責民事及精神損害賠償。辯方律師指眾人只是執行職務，表明會上訴。

事發於2013年5月9日，菲律賓海巡船攔截懷疑非法捕魚的廣大興28號，追逐時開火射擊，8名海巡人員共鳴槍108響。判決書指出，一眾被告沒有提出任何理由，令他們的行為合理化。被判刑的人包括當時下令開槍的海巡指揮官德拉克魯茲（Arnold dela Cruz），但判決書沒披露各人的確實刑期。

辯方律師對判決甚感不滿，他指廣大興28號從菲律賓盜取漁獲，這已是被告理應無罪的最重要理由。律師亦指，被告們只是盡責防衞海岸，保護菲國的領海，形容他們被判刑對菲律賓人而言很悲傷。

死者洪石成的侄女洪鳳慧表示：「叔叔的犧牲到底值不值得？」並指廣大興案雖已過了6年，但看到這樣的判決還是覺得很難過，認為對家屬只是徒增悲傷，性命再也喚不回。她在意的是，當局有沒有因此案有所作為，有沒有能力保護漁民海上工作的安全與捕魚權，強調此事絕不可以再發生。