歐盟或允延長限期　容克：硬脫歐危機仍迫切

歐盟委員會主席容克周三（18日）在法國斯特拉斯堡出席歐洲議會，指英國在無協議下脫歐的危機仍然非常迫切。而歐洲議會大比數通過無約束力決議，支持允許在英國要求下，再次押後脫歐限期。另外，英國最高法院周二（17日）起，一連三日審理首相約翰遜要求國會休會的決定是否屬違法及濫權。

容克出席歐洲議會時表示，硬脫歐「可能是英國的決定，但永遠不會是我們下的決定」。歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶同日亦表示，歐盟沒有興致偽裝談判，斥英國缺乏實質的建議；更斥脫歐黨議員稱︰「（硬脫歐）後果超乎想像，你們將須對國民負上責任。」最終，議會以544票贊成、126票反對、38票棄權，通過支持允許再延遲脫歐的無約束力決議。

另外，英國最高法院開始審理約翰遜決定休會是否違法。入稟一方的律師質疑約翰遜的動機，是意圖防止議員阻礙他如期在10月31日脫歐；而代表約翰遜的律師則堅持，議題並非法庭可介入，而約翰遜有權要求休會。

另一邊廂，英國工黨黨魁郝爾彬則提出，若英國舉辨第二次脫歐公投，他將保持中立；並指只有工黨政府可解決脫歐危機，會將決定權交回人民，並會履行人民決定的結果。另外，國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）周三表示，預料將在數月內與澳洲達成自由貿易協議，並將於10月與澳洲貿易部長伯明翰會面。