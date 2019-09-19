蓬佩奧訪沙特晤王儲　「伊朗施襲是戰爭行為」

沙特阿拉伯石油設施日前遇襲，也門叛軍青年運動認責，惟美國與沙特直指伊朗是始作俑者。美國國務卿蓬佩奧周三（18日）晚抵達沙特阿拉伯吉達，與王儲穆罕默德‧薩勒曼見面。蓬佩奧在抵埗前形容「伊朗的施襲是戰爭行為」。沙特國防部同日向記者公開一批導彈及無人機殘骸，揚言將與美國合作維持地區和平和穩定。

蓬佩奧在降落吉達前向記者表示，是次襲擊的規模是前所未見。他表示情報社會有信心青年運動沒有這類武器系統，又指伊朗沒有將這些武器系統部署在國家以外的地方，沒有證據顯示襲擊是來自伊拉克。蓬佩奧周四將前往阿聯酋阿布扎比王儲內哈延會面；國務院形容蓬佩奧與沙特王儲將商討行動對抗伊朗在地區內的攻擊。

美國總統特朗普周三與英國首相約翰遜對話，唐寧街表示雙方譴責沙特煉油廠遇襲事件，討論了對此採取的「聯合外交回應」，並同意伊朗絕對不應擁有核武器。青年運動周三威脅向阿聯酋多個目標施襲，包括阿布扎比和杜拜，威脅若想國內設施和平及安全，「就放過也門」。

沙特國防部舉行的記者會，指襲擊中發射了18架無人機及7枚巡航導彈，其中3枚巡航導彈未撃中目標。由於巡航導彈的射程為700公里，意味它們不可能由也門射出。他形容無人機是三角翼型號，裝有一個小型噴射引擎。監控錄像顯示是從北面飛來，即非來自南面的也門；形容襲擊毫無疑問是獲伊朗支持。法媒引述外交官消息指，聯合國將派出專家前往沙特調查事件。