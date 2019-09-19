兇徒連環姦殺10女　事隔33年終破案

南韓京畿道華城市一名男子約30年前，涉嫌連環姦殺9名女子。警方即使動用200萬警力亦未能緝兇，當局上月翻查案件的證據，最近鎖定一名在囚姦殺犯，涉與最少其中3宗案件有關，消息震驚全國。惟案件已過追溯期限，將無法追究刑事責任。

連環姦殺案於1986至1991年間發生，共有10名夜歸女子慘被性侵凌辱、及用各種異物塞進下體。即使兇徒在現場留有DNA，及有目擊者指出其身高、體形和面貌特徵等，警方在調查逾2萬名疑犯後，仍然一無所獲。懸案更被改編為著名電影《殺人回憶》。

後來更有韓媒起底他1994年所犯下的慘案「清州殺人案」，當年30歲左右的李某，因為不滿妻子吵架後離家出走，又遭年僅20歲的小姨子上門痛罵，憤而在小姨子水杯中下藥迷姦，性侵得逞。

國立科學搜查研究院對比受害者內衣褲上所採集的DNA後，發現跟一名現年50多歲、因姦殺小姨被判終身監禁的囚犯李某一致。當年30歲左右的李某，與妻子吵架後離家出走，之後遭年僅20歲的小姨上門痛罵。李某憤而下藥迷姦小姨，後者醒來後失控狂哭；李某因害怕惡行曝光，拿起鐵錘痛砸女方頭部，再將對方勒斃。最終李某被判處無期徒刑，目前仍在獄中服刑中。

2011年電影《熔爐》上映後，大批民眾憤而向青瓦台請願，令政府修法、取消15年公訴期。但由於華城連環殺人案發生在公訴期仍存在的時候，因此須按照當年的規定執行。警方指，雖無法起訴疑犯，但考慮到案件的受關注程度，正調查疑犯有否涉及其餘案件。