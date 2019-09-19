華為哈薩克測試5G服務　當地部長表歡迎

華為在哈薩克一個通訊業會議上展示新一代5G手機。（中新社圖片）

正被美國全面封殺的中國科企華為，近日在哈薩克首都努爾蘇丹利用最新一代5G手機，進行5G移動服務測試。哈薩克數碼發展部部長朱馬格列夫表示，歡迎華為先進的5G和物聯網技術帶到當地，推動當地數碼建設發展。

名為「區域通訊聯合體通訊管理負責人第55次聯席會議」近日在哈薩克舉行，會議期間，華為技術哈薩克有限公司與哈薩克電訊公司在會場中合作建造了一個5G試驗區，並提供包括品牌首部5G手機Mate 20 X 5G在內的多款手機，進行5G網絡數據傳輸速率測試。

在單個用戶設備情況下，測試所得峰值傳輸速率達到1.8 Gbit/s，為4G流動網絡的18倍。據現場工程師介紹，5G設備從技術上看較上一代變得更簡單，「第5代基站的安裝僅需2個小時、2名工程師」。

朱馬格列夫對此表示，華為進入當地通訊市場已超過20年，贏得了當地政府和民眾的認可。他又強調該國已準備好迎接5G時代，相信新技術將為該國能源與礦產開發、農業技術更新、創新產業發展以及智慧城市建設帶來新的機遇。