提倡福島核污水排進大阪灣　知事市長言論惹議

日本福島核災除污工作仍未完成之際，卻面臨核污水儲存空間飽和問題。日本大阪市市長松井一郎與大阪府知事吉村洋文日前談及有關議題時均表示，若確認福島第一核電廠的核污水不會破壞環境，在大阪灣排放也未嘗不可。

松井周二（17日）在大阪市政府向記者表示，永久儲存在容器中是沒可能的事，如果核污水經處理後低於自然界的水平，並由專家驗證委員會展示確實的科學根據，那他認為應排放出大海，但政府必須向國民仔細說明後才下定斷。被問及大阪會否協助時，松井稱：「如果將其運過來排放，也是有可能的。我們不接受沒科學認證的東西，完全不會破壞環境的東西應由整個國家處理。」

吉村在記者會上則表示，若中央政府要求協助，將予以配合。他稱環境相小泉進次郎對把核污水排放入海的做法保持謹慎態度，如果心繋災區便不會受指摘，即使被嫌棄也應該去做。小泉在福島縣磐城市談到處理核污水問題，稱政府委員會正探討可行做法。

福島縣的相馬雙葉漁協負責人立谷寬治質疑，大阪灣的漁業相關人士是否已同意，認為問題並不簡單。