新聞背後︰姦殺案手段殘忍　死者下體塞異物

南韓80年代發生駭人聽聞的華城連環殺人案，多名由13歲至71歲不等的受害女子被強姦後，遭身上的貼身衣物勒死，棄屍田野，其中更有人陰道被塞入蜜桃、原子筆等異物。懸案未雪30多年，令華城人心惶惶之餘，亦造成難平的傷痛。

第一宗兇案發生於1986年，當時一名71歲老婦晚歸期間被勒死，翌日被發現陳屍田野，其雙手被綁、下身赤裸。一個月後，一名25歲女子同遭先姦後勒斃，胸部更被人以螺絲批插傷。此後數月再陸續有5名女子受害，不少人是被自己的胸圍勒死或反綁。

至1988年第7宗兇案中，現場出現目擊證言。同年，一名13歲少女遭姦殺，警方一度懷疑事件與華城連環殺人案有關；惟其後通過現場檢獲的陰毛，赫然發現此案已出現模仿犯，並擒獲22歲兇手。但連環殺人真兇此後即銷聲匿迹2年，逍遙法外。

同類姦殺案1990年再次出現，另一名13歲少女遭強姦殘殺，陰道塞有原子筆、叉及湯匙，身上有刀傷。此案最後一名受害者則在1991年遇害，該名69歲婦人同遭勒死，陰道被塞入襪子。如今警方終取得重大進展，惟法律追訴期已過，此宗震撼全國的兇案能否稱得上沉冤得雪仍難言。