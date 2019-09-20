蓬佩奧望和平解決沙特紛爭　伊朗高層獲簽證赴美

沙特石油設施遇襲事件後中東劍拔弩張局勢有緩和迹象，雖然美國周四（19日）聲稱建立聯盟希望消除伊朗的威脅，但國務卿蓬佩奧態度軟化，表示總統特朗普希望和平解決事件。而伊朗一方雖然警告特朗普任何攻擊行動將可能導致中東戰爭，然而在周四晚上，伊朗總統魯哈尼和外長扎里夫都獲得進入美國的簽證，出席紐約舉行的聯合國大會。

扎里夫接受美國有線電視新聞網絡訪問時說：「我認為重要的是沙特政府明白他們想達到甚麼目的，他們想和伊朗開戰至美軍剩下最後一名士兵嗎？這是他們要的？他們可以肯定這不會發生，因為伊朗會保衞自己。」被問到美國或沙特空襲帶來的後果，扎里夫直言：「一場毫無保留的戰爭。我強調我們不想打仗，不想捲入軍事衝突，尤其我們認為因為欺騙導致的軍事衝突是可悲的。」

之前指沙特油田遇襲等同「發動戰爭」的蓬佩奧，先後和阿聯酋王儲及沙特王儲見面後，指扎里夫的言論不值一提。他表示希望伊朗會選擇和平之路，但他對此感到懷疑，因為「地區內對於是伊朗發動襲擊有強烈共識」。阿聯酋也已經加入美國為首保護沙特阿拉伯附近水路的行動。

不過美國總統特朗普依然對會否向伊朗採取軍事行動不置可否，五角大樓周五（20日）將會向特朗普提供可行針對伊朗的廣泛選項，包括列出可以空襲的伊朗目標，但也會被警告一旦進行空襲，戰爭在所難免。至於之後的國安會議，就會容許華府內考慮如何就盟友被襲擊作出反應。