免得失中美　新西蘭總理拒對華為作政治判斷

正在日本訪問的新西蘭總理阿德恩，周四（19日）接受日媒訪問時指，不會就允許中國科技巨企華為參與當地5G項目作政治判斷，強調將交由情報機構作出獨立決定。

阿德恩表示，新西蘭與美國之間就華為問題「沒有進行過對話」，並強調「新西蘭具有自主法律制度和外交政策」。她指出，新西蘭對5G鋪設的行政審批是「根據法律的框架，由情報機構作出判斷，並非政治判斷」，又表示政府不會發出超越情報機構判斷的聲明，因為這樣做「既沒有必要，也不適當」。

雖然新西蘭是與美國、英國、加拿大、澳洲合組的「五眼聯盟」成員之一，而澳洲政府去年8月亦已決定將華為排除在該國的5G項目之外。但阿德恩表示，新西蘭與澳洲的制度有所不同。外界分析，阿德恩此舉是為顯示出政治中立態度，不欲得失中國或美國。

新西蘭情報機構通訊安全局於去年11月，曾就當地通訊企業Spark採用華為設備表示擔憂，又要求該通訊企業重新調整5G計劃。惟事後傳出中新關係轉冷，例子包括新西蘭民航機在上海機場被拒絕着陸，甚至阿德恩訪華行程也因而推遲。