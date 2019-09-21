特朗普稱強者應展露克制　伊朗銀行：美已無對策

美國總統特朗普周五（20日）宣布制裁伊朗國家銀行，以回應沙特阿拉伯煉油廠疑遭伊朗施襲事件。特朗普在與國安團隊開會前表示，他暫不傾向授權向伊朗發動軍事襲擊，認為「克制能顯出更大力量」。伊朗國家銀行周五形容美國的新制裁顯示他們已再無施壓工具可利用；也門叛軍青年運動則指，計劃暫停所有針對沙特的襲擊。

特朗普在下午與國安團隊開會前表示，採取軍事襲擊是最容易的事，但他認為強者應展露小許的克制：「別人覺得我會在2秒內攻擊伊朗，但我有很多時間。」根據美國官員消息，國安官員將在會議上給予特朗普一系列軍事、經濟和外交選項，包括已更新的伊朗襲擊目標清單和向沙特提供軍事支援，但官員亦將警告針對伊朗革命衞隊的軍事行動或會演變成戰爭。

伊朗國家銀行行長哈瑪提（Abdolnaser Hemmati）則指美國此舉顯出手上並無其他工具向伊朗施壓，又指若美國的制裁奏效：「伊朗的經濟情況應該與現在很不同。」而已就襲擊沙特煉油廠認責的青年運動表示，將會終止對涉特領土的所有襲擊，希望此舉可獲沙特更大的舉動回應，以作為終止也門衝突的和平手段。