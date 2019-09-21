颱風塔巴襲沖繩4人傷　往來台北兩航班取消

颱風「塔巴」周六（21日）吹襲沖繩，導致4人受輕傷。受塔巴外圍環流影響，台灣北部料有局部大雨，基隆北海岸、大台北更達豪雨級別。中國大陸中央氣象台清晨亦已發布颱風藍色預警，預料浙江東北部及上海東部地區暴雨。

凌晨2時，塔巴位於台北東面約490公里海面，向西北偏北方向移動。台氣象局針對台北、新北及基隆發布豪雨特報，桃園市、新竹縣、宜蘭縣發布大雨特報。受塔巴外圍環流及東北風影響，台灣西半部及東北部沿海地區，以及澎湖、馬祖或有8至10級強陣風，基隆北海岸、東北部地區，以及台中至雲林沿海地區更有9至11級強陣風，西半部內陸地區則有較強陣風。而受塔巴可能侵襲日本影響，台灣多家航空公司調整台北來往沖繩航班，其中長榮BR112、BR113兩航班取消。

根據浙江省氣象服務中心消息，塔巴於上午8時已增強為颱風，上午10時其中心位於距離杭州約690公里的東海海面上，即北緯26.3度、東經125.6度，中心附近最大風力12級（每秒33米）。預料塔巴將以每小時20至25公里的速度向北移動，晚間將逐漸轉向北偏東方向移動，吹向朝鮮半島南部沿海，再移入半島東部沿海。隨着塔巴逐步遠離，杭州下周日雨勢將漸停，氣溫亦將稍為回升。