全球400萬人響應罷工　籲關注氣候變化

聯合國下周一舉行氣候峰會前夕，全球有逾150個國家的400萬人響應瑞典少女通貝里號召，於周五（20日）參與「氣候罷工」，呼籲各國元首及商界採取行動，並承諾於2030年實現零碳排放。

響應罷工罷課的包括澳洲、日本、東南亞、歐洲、非洲、中東和美洲多國，有組織統計顯示，全球有400萬人參與，僅紐約已有30萬人。通貝里則於紐約曼哈頓下城區的集會發表演說，引來群眾歡呼，她揚言「變革正在來臨」，又比喻指「我們的家園失火，我們不可以站在一邊旁觀」，並指是次為史上最大型的氣候罷工罷課運動，「我們應該感自豪，因為我們一起成就這事」。

「世界之肺」亞馬遜森林火災持續多日，巴西有近數千人抗議博爾索納羅的政策。泰國曼谷逾200名青少高喊「拯救我們的地球」，並衝入政府環境部「倒地扮死」，有人手持「這個星球比我想像中的男朋友還熱」的抗議標語，其後有官員代表接受請願信。

三藩市及西雅圖各有數百名Google、亞馬遜等科企員工參與，Google表示風能和太陽能交易已增40%以上，亞馬遜則承諾到2030年只使用可再生能源。