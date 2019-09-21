缺乏歷史敏感度　英軍欖球隊參觀靖國神社捱轟

英軍欖球隊近日在日本參賽期間，竟前往供奉甲級戰犯的東京靖國神社參觀及拍攝大合照。事件引起爭議，負責安排行程的海軍中校承認參觀的決定太天真，英國駐日大使馬登（Paul Madden）要求他們不得再參觀其他神社，並刪除上載社交網的大合照。

《泰晤士報》周三（18日）報道，英軍欖球隊在社交網上載在靖國神社前的大合照，部分人面帶微笑，左右站着兩名神職人員。除了靖國神社外，英軍欖球隊亦參觀神社內的游就館，館內藏有一架日本二戰時的零式戰機、一艘自殺攻擊潛艇，以及泰緬死亡鐵路的蒸汽火車頭，可謂見證日軍當年暴行。行程負責人稱，從個人層面而言，游就館讓他們理解到日本的軍事發展，但沒有意識到敏感程度。

英媒以「臭名昭著的博物館」形容游就館，《泰晤士報》批評英軍現役士兵參觀一座供奉處決戰犯靈魂的神社，讓英國非常尷尬。二戰期間，日軍先後在香港、馬來亞、新加坡及緬甸等地擊敗英軍，新加坡淪陷成為英軍史上最大規模投降，更被日軍視為黃種人擊敗白種人的最佳戰例，用作政治宣傳。