以催淚煙實彈強硬清場　反總統示威74人被捕

埃及多個城市上周五（20日）罕有爆發大規模反政府示威，要求威總統西西下台；警方翌日強硬執法，以裝甲車、催淚彈、橡膠子彈以至實彈驅散民眾，僅在開羅已拘捕74名示威者。示威者號召周五（27日）舉行更大規模的遊行，當局嚴陣以待，以大批國安部隊和便衣探員駐守在8年前曾為埃及革命主要場地的解放廣場（Tahrir Square）。

流亡海外的埃及商人阿里（Mohamed Aly）在網上召集示威行動，要求西西下台。蘇彝士爆發警民衝突，有居民形容催淚煙極濃，以至數公里外的住宅仍無法幸免；有示威者表示有人因為橡膠子彈及實彈而受傷。而在上周六衝突後，阿里呼籲遊行規模升級，意圖在周五（27日）發起一場「擠滿所有廣場的百萬人遊行」。

西西在2013年發動軍事政變上台後，強硬清除異己，更立法禁止示威，而國家緊急妖態至今仍未解除。他近日被指控與軍方貪污不斷，下台呼聲日高。而西西在上周的青年論壇上，否認貪污指控，惟未能平息民憤。有分析指，民眾是次示威不像2011年的阿拉伯之春般高喊民主自由，而更主要針對西西本人。