拯救馬來瀕危古語　青年自發辦學助傳承

在歐洲殖民時代，馬來半島地區住了不少混血兒，並發展出獨特語言。新加坡獨立時將英語列為官方語言，令國家得以急速發展，卻令不少古老語言面臨消失危機。東網記者為此訪問當地兩名年青人，他們為深入了解國土歷史人事，與同路人自發拯救500年歷史的克里斯坦語（Kristang），行動已展開數年。他們冀以語言連結社區，令瀕危的傳統語言得以傳承。

源自16世紀 葡萄牙裔歐亞混血兒語言

葡萄牙人在16世紀與馬六甲海峽的人通婚繁衍，形成少數民數，混血兒以葡語混合馬來語溝通，加上在福建語、印度語等的影響下，逐漸形成了獨有的克里斯坦語。然而，當時新加坡受英國殖民統治，擔任公職的混血兒大多認為英語遠比克里斯坦語重要，故不鼓勵後代使用。加上歐亞混血兒與其他種族通婚，令克里斯坦語數百年間被其他語言取代，未曾成為官方語言，至數年前仍能流利使用的僅餘不足50人。

窺探殖民前歷史人事 藉以探根尋源

東網記者聯絡得當地語言愛好者陸瑋（Frances Loke Wei）及黃智強（Kevin Martens Wong），得知他們聯同一班年輕人，為扭轉語言滅亡的局面，成立「復興克里斯坦語（Kodrah Kristang）」組織，每星期舉辦免費課堂，冀可建立一群可講流利克里斯坦語的「關鍵人口」，以達到世代相傳。

組織成立4年，至今學習的人數更達550人，規模亦漸漸擴大。陸瑋初心未改，她說，新加坡以多文化、多語言而自豪，但英國殖民前的歷史卻較少提及，而了解克里斯坦歷史及語言，就似是導管般可窺探殖民前的歷史和人物故事，是探根尋源的過程，認識更多同稱新加坡為家的少數社群，這亦是她堅持捍衞這瀕危語言的理由。

建立社群聯繫擴「關鍵人口」

陸瑋向東網記者表示，知識上的詞彙、詞源、歷史等雖然重要，但她更着重建立社群的聯繫，令語言融入生活中。她形容現時的課堂充滿溫馨及包容，參與者不只為學習而來，更為建立緊密關係。學生背景雖大不同，但他們不時帶來自製傳統小吃分享，像親戚朋友一樣。有興趣學習的人數不斷增加，尤其更多歐亞混血的家庭更願意讓子女學習。

克里斯坦語的課堂與普通語言堂大有分別，以雙向學習形式進行。因文獻極少，教師團隊對語言知識有局限，因此會邀請學生參與教授的過程，貢獻出由祖父母或上一代所說的故事、俗語、押韻等，似是教師與學生均為「測試版」的課程付出，更精鍊「新一代」版本的課程。黃智強和陸瑋都不約而同向記者表示，人手是面臨最大的困難，未畢業前可全副心力投放在保育語言的工作，惟各開始投身正職及成家立室，面對更多的需求無疑是吃力。

獲政府學界支持大增關注

在政府近年支持下，克里斯坦語終於獲得關注。國家文物局更資助組織，助他們於2017年首次舉辦「克里斯坦語言節」，邀請了十數個當地少數民族，共同在國家博物館向公眾展示獨有的語言。組織不少成員畢業於新加坡國立大學，得到教授和校方的支持，借出場地及分享學術資源。官方及教育界的支持令語言向前跨出一大步，目前已經推出首個克里斯坦語字典，和多款學習用字卡遊戲等。黃智強表示，希望克里斯坦語終有一天得到更廣泛認可：「復興這語言完全沒有經濟誘因，但這是我們共同的歷史構件和傳統。」