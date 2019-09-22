1985年貝魯特劫機案　六旬疑犯麥卡諾斯島落網

希臘警方上周六（21日）拘捕一名65歲男子，懷疑他參與1985年美國環球航空公司（TWA）黎巴嫩貝魯特劫機事件。該案當年轟動全球，機上144名乘客及9名機組人員被困17日始獲釋，行動中1名美國海軍潛水員遇難。

希臘警方表示，65歲黎巴嫩籍疑犯阿里（Hamadei Saleh Mohammed Ali），上周四（19日）乘郵輪抵達麥卡諾斯島（Mykonos）後，當局發現他的名字出現在歐洲通緝名單上，於是將他扣留問話。據悉，逮捕令由德國發出。黎巴嫩外交部證實，阿里為新聞工作者，該國駐雅典大使館計劃稍後派人探望他。

在1985年6月14日，阿里涉嫌夥同被指是真主黨成員的什葉派武裝分子，騎劫原定由埃及開羅飛往加州聖迭戈的環球航空公司編號TWA847客機。該客機原定停留雅典、羅馬、波士頓和洛杉磯等地，卻在雅典起飛後不久被騎劫。劫機者要求釋放關押在以色列監獄中的700多名什葉派囚犯。

客機之後飛往貝魯特，期間武裝分子認出美國海軍潛水兵斯特蒂姆（Robert Stethem）後將他槍殺，再把屍體丟出機艙。至6月30日，全部人質獲。至兩年後，劫機事件主謀哈馬迪（Mohammed Ali Hammadi），才在德國法蘭克福機場爆炸事件中被捕。