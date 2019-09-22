科學家利用DNA排序　重塑人類祖先近親容貌

尼安德特人和智人被視為現代人類的始祖。以色列科學家近日成功利用DNA排序，重塑人類祖先近親丹尼索瓦人的容貌。他們希望利用這技術來分析現時在中國找到、可能屬於丹尼索瓦人的骸骨。

科學家在10年前才於俄羅斯西伯利亞發現有丹尼索瓦人，而對於這5萬年前滅絕的人種一直所知不多，留下的只有淡紅色的骨頭、一個下顎骨及3隻牙齒，但這足以讓科學家利用DNA排序，來找出容貌結構特徵。參與研究的教授卡梅爾形容這任務十分艱巨︰「如果真的那麼容易的話，警察就很易憑DNA找出疑犯容貌。」

科學家利用3年觀察丹尼索瓦人古代DNA的化學變化，再重塑其容貌。他們又比對尼安德特人和現代人類的DNA變化，發現有56處不同，但指丹尼索瓦人與尼安德特人的進化過程較接近，所以相似程度會比現代人高。研究指，丹尼索瓦人的頭骨比現代人類為闊，而且沒有下巴。

丹尼索瓦人和尼安德特人原本同屬智人，後來於40萬至50萬年前分成2個明顯分支，尼安德特人由非洲前往歐洲和西亞，丹尼索瓦人則出現在東亞。丹尼索瓦人約在5萬年前絕種。