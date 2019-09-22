持續流失支持　工黨內訌不滿郝爾彬脫歐立場模糊

英國在野工黨因脫歐問題內訌，該黨上周六（21日）在布賴頓召開的年度黨大會充滿火藥味，有黨員批評黨魁郝爾彬扼殺脫歐的民主辯論，又要求罷免副黨魁沃森，但動議在郝爾彬介入後被撤回。

首相約翰遜脫歐立場強硬，雖其計劃遇阻滯，但執政保守黨的支持度上升，達37%，工黨則只有22%，兩者距離持續拉闊。工黨全國執行委員會草擬聲明指，工黨將在未來大選中，對脫歐問題保持中立。若工黨成功籌組下屆政府，將在6個月內舉行公投。有支持留歐黨員不滿決定，認為此舉阻礙他們爭取留歐支持的黨內辯論。

險被彈劾的沃森主張二次公投，並要求工黨表明支持留歐，與黨內左派有分歧。他在黨大會指現時應對付約翰遜及準備大選，呼籲黨友團結。工黨全國執行委員會原定當日辯論罷免沃森，但郝爾彬提出應改為檢視副黨魁職務未來變化，獲委員會接納。同日，郝爾彬的顧問費希爾（Andrew Fisher）請辭，斥責黨領導團隊無能，陷入階級戰爭。

另一邊廂，英媒報道，約翰遜與美國模特兒、現開設科技公司的阿爾庫里（Jennifer Arcuri）關係友好，後者於約翰遜出任倫敦市長時曾接收12.6萬鎊（約123萬港元）公帑，並3度在不符合要求下獲准參加政府的海外貿易行程。約翰遜被指無申報與阿爾庫里的關係，涉利益衝突。

歐盟委員會主席容克周日表示，他相信仍有時間與英方達成協議，不認同別人說約翰遜是在與自己及歐盟「玩遊戲」。他形容英國脫歐對歐盟是「悲慘時刻」，又指歐盟委員會在2016年英國脫歐公投時決定不干預，和沒有對抗假新聞是一個大錯誤。容克強調，若英國硬脫歐，愛爾蘭邊境必須設置邊境管制，保障歐盟成員國人民的健康和安全。