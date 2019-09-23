刺殺金正男女疑犯首度受訪　聲稱發明星夢受北韓間諜欺騙

北韓領袖金正恩的兄長金正男前年在馬來西亞遇刺身亡，但兩名涉嫌行兇的女疑犯先後獲釋，其餘被指為主謀的4名北韓人也逃之夭夭，案件真相水落石出的機會渺茫。案中的其中一名女嫌犯、越南籍的段氏香上周六（21日）破天荒接受日媒訪問，她重申之前說法，稱自己是因為夢想成為藝人，才受到北韓間謀瞞騙，以為答應參與惡作劇影片，未料卻成為殺人工具。

段氏香在這個聲稱是她「第一次也是最後一次」的訪問中稱，自己一直夢想成為演員及歌手，並在2016年12月、即金正男遇刺前2個月，透過友人結識了自稱為南韓星探的Y先生。能操流利越南語的Y先生邀請段女參與拍攝惡作劇影片，她不虞有詐遂答應了對方。惡作劇的內容原定要求她隨機攔截並親吻途人，惟段認為難度甚高，進行得不順利。其後在案發之前11日，Y先生提議將整人的內容更改，變為在河內國際機場任意揀選男性從後方掩着他的口鼻，而段氏香亦成功得手。

但原來，所謂拍攝整人影片是為了刺殺金正男而設的局。段氏香聲稱，在吉隆坡國際機場向金正男下手當日（2018年2月13日）Y先生訛稱金正男是聘來的男演員，而段女也有感整蠱手法比親吻途人容易，故未多加猶豫就照做。結果，段女與馬來西亞籍女子艾莎合作，用染有VX神經毒劑的手帕，掩住金正男的口鼻，令後者身亡。

案發後約1年半，馬來西亞高等法院原本在去年8月裁定段氏香及艾莎的謀殺指控表證成立，但到今年3月，馬國檢方撤回對艾莎的謀殺罪起訴，她即時獲釋；4月1日段氏香又獲馬國檢方改控罪名較輕的「以危險武器致傷他人」罪，段氏香當場認罪，被判囚3年4個月，她的刑期由前年2月被捕起計算，加上她行為良好，在5月3日就刑滿獲釋，在囚僅兩年多；被指為主謀的4名北韓人則逃之夭夭。該個訪問節目指，當初找段氏香拍片的Y先生，原來就是如今在逃的北韓籍疑犯李智玄。訪問由富士新聞網（FNN）進行，將分6集披露更多金正男遇刺案的詳情。