第三大黨擬「造王」　以圖終結內塔尼亞胡執政

以色列日前舉行大選，前軍官甘茨領導的藍與白聯盟取得最多議席，力壓現任總理內塔尼亞胡領導的利庫德集團，惟兩黨均未能取得大多數議席。在各黨準備協商籌組聯合政府之際，成為國會第三大勢力的阿拉伯政黨聯盟「共同名單」周日（22日）戲劇性宣布，推薦甘茨成為總理，令內塔尼亞胡連任之路岌岌可危。

總統里夫林於周日與所有政黨開會，會面的政黨將以得票的多少排先後次序；故在國會120席中取得33席的藍與白聯盟將優先與里夫林會面。共同名單及民族主義政黨「以色列家園黨」分別取得13席和8席，成為關鍵勢力，里夫林亦將在傍晚聽取其意見。

共同名單領袖烏達（Ayman Odeh）表明，推薦甘茨並非因為支持其政綱，而是為了將以色列史上任期最長的總理內塔尼亞胡拉下台。內塔尼亞胡素來被指對國內阿拉伯族群有種族歧視之嫌，烏達直指︰「在內塔尼亞胡執政時代下，我們變得不受政壇認可。」

不過，里夫林不一定要任命獲最多推薦的人選成為總理，僅需選擇他認為最大機會可籌組政府的人物。他表示，穩定的政府應包含利庫德集團和藍與白聯盟。分析指，他或分別與內塔尼亞胡和甘茨會面，要求二人尋求組成聯合政府的可能。總統辦公室周日重申，里夫林會盡所有可能避免舉行第三次大選。