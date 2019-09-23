Thomas Cook旅遊面臨倒閉　或影響15萬遊客

英國脫歐前景未明，影響暑假旅遊旺季。受影響的英國老牌旅遊集團Thomas Cook未能尋得2億英鎊（約20億港元）注資，面臨倒閉危機，正尋求政府介入協助。一旦Thomas Cook結業，將有15萬身處海外的英國遊客受影響，或引發英國自第二次世界大戰以來，最大規模的一次遣返潮。

Thomas Cook早前已透過援助協議獲得9億英鎊（約88億港元）注資，惟在上周五（20日）表示仍需要額外2億英鎊的資金。法新社引述知情者消息指，Thomas Cook無法尋得額外注資，如果政府不出手協助就將結業。惟《泰晤士報》上周六（21日）報道，政府對企業長期營運的可行性不感樂觀，介入的可能性不高。

法新社續引述消息指，Thomas Cook與政府的協商將在周日見分曉。而保守黨主席盧柏敦（Brandon Lewis）受訪時則指，現時就雙方磋商內容置評是不恰當，但希望能得出「正面結果」。

Thomas Cook開業已有178年，在全國設有約600間分店，現時全球聘有2.2萬名員工，其中英國員工佔9000人。本身為最大股東的復星旅遊文化，早前已曾向Thomas Cook注資4.5億英鎊（約44億港元）。