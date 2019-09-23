獅航空難報告曝光 波音737MAX被指設計及監管失當

報道指印尼調查人員認為獅航空難涉及客機設計及監管失當。（Getty Images圖片）

印尼獅航空難發生快一年，美國傳媒周日（22日）報道，印尼調查人員認為失事墜毀的波音737MAX客機設計存在缺陷及監管失當，是導致空難的重要原因。該款客機於今年3月埃塞俄比亞航空空難後全球停飛至今。

《華爾街日報》引述知情人士指，印尼已於8月24日向波音、獅航、美國聯邦航空局（FAA）等相關單位提交草擬報告，將於11月初正式公布，當局可能會修改當中細節，部分或需進一步分析。報告除指出空難涉及客機設計問題外，機師失誤和維修問題也是導致空難的原因。美國官員將到印尼與當局討論報告內容。

印尼國家交通安全委員會主席扎約諾（Soerjanto Tjahjono）拒絕評論有關報道，但指正檢視部分單位對草擬報告內容的回應。波音發言人則稱會繼續與調查人員合作。

另外，國際民用航空組織（ICAO）將於本周在加拿大蒙特利爾，舉行為期11日的會議。FAA新任局長迪克森周一（23日）會與193個國家及地區代表，簡介有關延遲容許波音737MAX客機復飛的決定。