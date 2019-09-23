颱風吹襲日韓　逾18萬戶停電逾50傷

颱風「塔巴」周日（22日）吹襲日本九州及本州，帶來狂風暴雨、大浪及山泥傾瀉，對馬市出現50年一遇暴雨，九州逾14萬戶停電，本州山口縣亦有逾2萬戶停電。沖繩、佐賀及長崎等地，逾30人在風災中受傷，周日至周一（23日）期間逾500班航班取消。塔巴亦影響南韓南部地區，至少26人受傷，約2.78萬戶停電。

日本氣象廳指，塔巴周日晚上九時集結於長崎縣對馬島對開70公里，以時速30公里向東北方向移動，預計周一晚抵達日本北部，並減弱為熱帶低氣壓，但仍為全國各地帶來強風暴雨。氣象廳預計，四國、東海地方及九州分別錄得180至300毫米雨量。塔巴吹襲期間，JR九州暫停部分列車服務。宮崎縣延岡市亦一度颳起龍捲風，吹塌車站的鋼塔、路邊汽車、及電線桿，部分窗戶亦被打破，交通燈亦一度熄滅。

另外，南韓南部地區亦受塔巴影響，取消近250航班及逾40條渡輪航線服務。強風暴雨淹沒60條街道，造成約70座住宅，大量電線桿、路燈和建築物受損。當局指，目前已派出1.1萬名消防員在全國搶修。