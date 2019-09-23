硬脫歐4大影響　北愛邊界問題或撼動統一

英國首相約翰遜以強硬姿態推動脫歐，下月31日可能在無協議下離開歐盟。有分析指出，脫歐期限一過，英國與歐盟之間所有法規及制度將在一夜間消失。外界憂慮，無協議脫歐將對北愛爾蘭邊界、英歐貿易關係、英歐分手費及雙邊常住公民待遇，造成嚴重衝擊，其中北愛邊界問題或成為影響英國統一的複雜問題。

●北愛邊界問題

當英國脫歐後，北愛與愛爾蘭接壤處將成為歐盟的外部邊界，即所謂硬邊界，來往將需檢查。在過往談判期間，歐盟曾提出「最後擔保」（backstop）方案，建議北愛與愛爾蘭之間繼續不設邊界，英國單獨脫歐，而北愛仍然留在歐盟的單一市場及關稅聯盟。英國前首相文翠珊強烈反對此方案，指此舉將會將北愛從英國分裂出去，並在愛爾蘭海劃開邊界。

●英歐貿易關係

據外洩的英國政府文件顯示，英國硬脫歐後將出現災難性的崩潰，面臨糧食、燃料及藥物短缺，港口交通或陷入3個月的混亂局面。英國與歐盟之間的的貿易關係將還原到世界貿易組織（WTO）基本條款，英國出口的商品和服務可能無法進入歐盟統一市場。大批歐盟及歐洲經濟區國家的漁船，或非法駛入英國水域捕魚，有機會與英國漁民爆發海上衝突。

●英歐分手費

英國通過脫歐公投後，仍須向歐盟支付餘下預算開支、歐盟員工退休金、補貼及法定開支等款項，成為分手費的來源。約翰遜在上台前揚言，英國不會向歐盟支付390億英鎊（約3900億港元）分手費，直至爭取更好的脫歐條件。拒絶執行國際承諾將使英國信譽掃地，並可能造成英國與歐盟的糾紛升級至國際仲裁法庭處理，損害雙邊關係。

●雙邊常住公民待遇

英國硬脫歐後，大批旅客將滯留在歐洲機場或英國多佛爾港等地。雙邊來往旅行將恢復額外邊境檢查，目前居住在英國的歐盟公民和住在歐盟國家的英國公民可能需要重新申請正式永久居民身份。