古埃及的魔力　逾142萬人參觀圖坦卡門展覽破紀錄

外界一直傳說打擾古埃及法老王圖坦卡門的陵墓會被詛咒，但仍有不絕的遊客參觀圖坦卡門文物的展覽。在法國巴黎展出的「圖坦卡門—黃金法老的珍寶」展覽，截止周日（22日）錄得超過142萬人入場，打破當地歷來最多人參觀的展覽紀錄。

展覽自今年3月起在維萊特（La Villette）舉行，展出圖坦卡門千年古墓中的珍貴文物，包括鍍金木製雕像、盛載法老內臟的器皿、珠寶等的150件展品，吸引不少旅客遠道而來。參觀人數打破了在1967年於巴黎小皇宮（Petit Palais）舉辦的「圖坦卡門與他的時代」展覽人數，當時有約124萬人參觀。

今次展覽被喻為百年一遇，來自圖坦卡門陵墓的文物將齊集，當中有近60件是從未在埃及開羅以外展出。羅浮宮亦借出展品、保護圖坦卡門的眾神之王阿蒙像一同展出。主辦展覽的埃及文物部表示，今次是最多圖坦卡門文物在開羅以外展出的一次，希望展覽激起遊客巨大興趣，鼓勵他們前往埃及參觀博物館和景點。

圖坦卡門文物在2024年歸還埃及之前，展覽還將繼續在多個城市展出，包括英國倫敦、澳洲悉尼等。另一邊廂，在埃及吉薩，圖坦卡門三層金棺早前被移離陵墓，並搬至大埃及博物館。金棺的最外層鍍金石棺上周六（21日）首次移離消毒帳篷，開始長達8個月的修復工作。