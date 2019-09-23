Thomas Cook倒閉：集體回憶　顧客員工不捨

開業過百年的Thomas Cook，可說是英國幾代人的集體回憶。這間「國民旅遊公司」倒閉破產的消息公布後，員工在社交網發表最後上班日的感言；不過，對滯留海外的遊客而言這是噩夢的開始，有人被酒店要求繳付額外費用才能離開，直言感到成為人質。

原定周二（24日）由墨西哥返回曼徹斯特的英國遊客杰索普（Lucy Jessop）表示，最初都擔心Thomas Cook破產，但政府已安排客機接她回國。她讚揚Thomas Cook員工及政府的迅速反應，令她感到自己是幸運的一群。在西班牙馬略卡島帕爾馬機場，大約300人滯留，英國政府派人到場協助。有熟客表示，Thomas Cook的旅遊套票價錢合理，對這間老字號公司倒閉感到傷心。

不過，並非所有遊客都如此好運。英國公民法默（Ryan Farmer）經Thomas Cook預訂突尼斯哈馬馬特一間海灘度假酒店，酒店因怕無法取得費用，要求住客額外付費才可離開。法默指很多住客拒絕要求，酒店保安更關上大門，聲言「不准任何人離開」，令他感到變為人質。

Thomas Cook成立時只舉辦火車團，向工人提供有教育意義的娛樂，結果大受歡迎並得以逐步擴張，英媒形容它本身就是國民如何度假的歷史。此外，不少空姐在社交網上載照片送別這間歷史悠久的公司，有人留言稱「十分愛我的工作，不想結束」，也人互相祝福找到新工。