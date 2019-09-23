Thomas Cook倒閉：市場競爭大　營運成本升

英國老牌旅遊集團Thomas Cook破產倒閉，輿論大多認為與脫歐談判陷入僵局、國家前景蒙上陰霾有關。英媒指除了脫歐因素，另有4大原因促成這間企業關門大吉。

第二次大戰結束後，Thomas Cook主打旅遊套票，一條龍提供酒店、機票及船票。不過，互聯網改變人們的旅遊習慣，他們傾向自行在網上分別購買機票及預訂酒店，而廉價航空公司及網上旅行社亦令市場競爭日趨激烈。Thomas Cook卻無法適應市場變化，繼續擴大門市網絡。

天氣因素亦導致Thomas Cook走下坡，歐洲過去數年夏天出現嚴重熱浪，很多人選擇留在家中而不出門旅行。火山爆發等突發天氣情況，導致大量航班延誤甚至取消，Thomas Cook等航空公司需向遊客賠償。此外，燃油價格高企及酒店成本增加，令該公司的營運開支備受壓力。

北非旅遊屬於Thomas Cook的主要收入來源之一，但當地政局近年持續不穩，加上區內不時發生針對外國人的恐怖襲擊，令遊客止步。最後，英國遲遲未能成功脫歐，影響匯率變動及增加營運成本。由於部分成本轉移予消費者，更多人負擔不起出國旅行，改為留在國內消費。