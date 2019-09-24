約翰遜涉助女密友獲政府公帑　丈夫：毫無根據

英國首相約翰遜被揭在擔任倫敦市長時，與美國模特兒、現開設科技公司的阿爾庫里（Jennifer Arcuri）關係密切，更協助對方在不符合要求下參與政府的海外貿易行程。阿爾庫里的丈夫周日（22日）批評報道毫無根據，稱妻子剛剛出發赴家庭旅行；約翰遜則拒絕回應事件。

阿爾庫里的丈夫希基（Matthew Hickey）向傳媒表示，他前一日親自送妻子上機與家人去旅行，要求尊重妻子私隱。希基又指報道是約翰遜政敵所為，批評報道引來的影射和洩漏。英國數位化、文化、媒體和體育部就阿爾庫里公司所獲的公帑撥款是否涉不當展開調查。

《星期日泰晤士報》報道，約翰遜曾多次獲阿爾庫里邀請，出席助其公司Innotech建立商交的活動，他兩度介入令對方可參與海外政府貿易行程。另外，Innotech在2014年通過政府支援海外企業家在英國建立生意的Sirius計劃，獲1.5萬英鎊公帑；惟阿爾庫里去年6月回流美國，卻仍獲計劃撥出10萬英鎊，被質疑涉及不當。

報道又引述消息指，約翰遜經常造訪阿爾庫里在倫敦薛迪奇區的頂層住宅，後者形容對方是她最好的朋友之一。另有消息指，該間住宅內裝有鋼管舞用的鋼管；阿爾庫里3年前離開倫敦並與希基訂婚。