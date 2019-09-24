Thomas Cook倒閉：高層5年領4700萬鎊薪酬

歷史悠久的英國旅遊集團Thomas Cook融資失敗倒閉，波及多國數十萬名旅客及旅遊公司，更花費英國納稅人約1億英鎊（約9.74億港元）包機接載國民。英媒周二（23日）揭露，該公司雖陷入財困，但5名高層仍能在過去十逾年間，領取超過4700萬英鎊（約4.58億港元）工資及花紅。首相約翰遜亦質疑企業經營陷困難時，高層是否仍可收取巨額酬勞，認為要設法避免類似情況。

《每日郵報》的審計顯示，豐滕拉-諾沃亞（Manny Fontenla-Novoa）於2007至2011年間出任Thomas Cook行政總裁，期間公司股價大跌，但他仍獲1680萬英鎊（約1.6億港元）巨款，事件極具爭議，導致公司於2012年推出內部措施收回過分豐厚的獎金。

豐滕拉-諾沃亞下任行政總裁哈麗雅特（Harriet Green）則於2012至14年間共獲1100萬英鎊（約1億港元）薪酬，她於2015年僅工作2個月，便獲630萬英鎊（約6140萬港元）工資。而2014年上任至今的范克豪澤（Peter Fankhauser），亦獲840萬英鎊（約8185萬港元）薪酬，當中逾半為按表現發放的花紅。公司另外2名高層亦分別收取了830萬英鎊（約8100萬港元）及220萬英鎊（約2150萬港元）酬勞。

事件惹來不少爭議，商業、能源及工業策略大臣利雅華亦已要求檢視Thomas Cook高層的行為是否損害債權人或退休金計劃。惟法律專家認為，過程中不涉及犯罪行為，受影響事主難以追討。

另外，Thomas Cook每年為2200萬客戶提供服務，估計有逾百萬旅客被取消旅行預訂，大部分可獲保險退款。Thomas Cook倒閉亦打擊多間企業，包括約3150間酒店，西班牙旅遊勝地加那利群島的酒店協會亦擔心事件會打擊經濟。