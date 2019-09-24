PayPal涉違反恐法　須120天內提交審計報告

澳洲金融監管機構周二（24日）表示，因為懷疑全球支付平台PayPal未有盡力上報犯罪訊息，故將派專員調查其有否違反反洗黑錢法及防止反恐融資法，並徹查平台有否被孌童癖者濫用，由亞洲購入兒童性剝削素材。據職場社交平台LinkedIn聲稱，PayPal聘用了1名澳洲「可疑活動報告調查員」，以確保系統內的活動守法。

澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）將任命1名外部審計人員負責調查，有關PayPal是否有義務報告，涉及兒童性剝削等嚴重犯罪人士於澳洲的資金轉移情況。總裁羅斯表示「虐兒材料由澳洲到菲律賓等都可網購，而且量小及經常重複，而PayPal就是提供渠道的平台之一」，希望可藉此打擊兒童性剝削等嚴重犯罪。

PayPal發聲明指，經過內部審查後，已主動向AUSTRAC披露了1個系統問題，會積極合作糾正報告義務，並按時完成審計，強調澳洲的客戶服務不會受影響。據悉，審計報告必須在120天內完成，調查範圍由AUSTRAC決定，費用將由PayPal支付，以讓AUSTRAC確定是否採取下一步行動。