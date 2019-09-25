北海道小島確認消失　或致領海範圍縮小

日本海上保安廳周二（24日）公布，北海道宗谷管內猿拂村海域的「鼻北小島」已確認消失，降格成為淺灘。此前有指，如果鼻北小島消失，日本的領海範圍將縮小。不過海上保安廳對此表示，即使島嶼消失，由於淺灘附近還有其他離島，領海預計能基本維持現狀。

小樽海上保安總部在鄂霍次克海沿岸的猿拂村近海進行調查後，確認曾經的小島所在地附近已沒有島嶼，只有水深非常淺的淺灘。按《聯合國海洋法公約》，島被定義為即使漲潮也不會被水完全淹沒；而領海的範圍是以離島的米數為基點而確定。漲潮時被水淹沒、退潮時則高於水面的土地，則可被定義為「低潮高地」。如果低潮高地位於距本土22公里之內，則和島嶼一樣可視為領海的基準。

然而，若該地退潮時依然被水淹沒，日本領海將縮小；海保將就此繼續調查。但由於淺灘附近仍存在其他離島等，縮小的領海面積約為0.03平方千米，不到一個東京巨蛋的面積（約0.047平方千米）。另由於鼻北小島未作為劃定專屬經濟區（EEZ）的基線，故此不受影響。當局此前曾指，小島有可能是因被海浪或水流侵蝕而消失。