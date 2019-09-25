披頭巾訪清真寺　梅根被讚有戴妃風範

英國薩塞克斯公爵哈利王子伉儷繼續在南非的訪問行程，兩人周二（24日）到當地歷史最悠久的清真寺參觀，期間公爵夫人梅根按回教傳統披上一條頭巾，英國傳媒稱讚她甚有其「奶奶」已故戴安娜王妃的優雅風範。

梅根當日早上穿上了一件綠色、棕色和白色條紋的長裙，並且披上頭巾，與夫婿哈利到訪位於開普敦波卡普區、有225年歷史的棕櫚樹清真寺。有人將她與戴妃1991年訪問巴基斯坦拉合爾巴德夏希清真寺時，同樣是披上頭巾的打扮相提並論。兩人除在清寺內參觀外，亦與信眾席地坐下暢談，盡顯親民。

哈利夫婦當日亦訪問一個透過瑜伽活動，協助因意外或受傷致行動不便人士的志願組織，獲義工送贈手工皂和手鐲。同日較早時，兩人穿上便服到開普敦一個海灘，參加一個滑浪團體的活動，該團體透過滑浪協助兒童克服精神問題，期間兩人跟團體成員一起玩「打氣操」，認真得來有點雞手鴨腳，非常搞笑。

哈利伉儷周三帶同阿奇首度登場，跟南非聖公會前大主教杜圖見面。從官方帳戶發放的圖片可見，笑容滿面的梅根抱着精靈活潑的阿奇出現，十分溫馨，他們跟杜圖及其女兒打招呼，之後一同茶敍。